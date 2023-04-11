美菲启动30多年来最大规模“肩并肩”联合军演

美国和菲律宾星期二（4月11日）启动30多年来最大规模的“肩并肩”联合军演，高调展示了他们重新加强的同盟关系，而中国大陆刚在前一天完成环台军演。

综合彭博社和新华社报道，“肩并肩”（Balikatan）美菲联合军事演习将侧重于加强海上安全和两栖作战，并将包括实弹演习。

根据美国驻马尼拉大使馆提供的数据，双方共计1万7600名军人参加此次军演，包括5400名菲方人员和1万2200名美方人员，几乎是去年的两倍。

另外，约100名澳大利亚军事人员将参加军演，日本也将派遣军事观察员。

军演将在菲吕宋岛北部、巴拉望省、巴坦群岛省和三描礼士省等地区举行，科目包括海上安全、两栖任务、实弹射击、网络安全、反恐行动、减灾救援和人道主义行动等。双方将在军演中部署“爱国者”防空导弹系统和“海马斯”多管火箭炮系统。

这次演习的规模显示在小马可斯成为菲律宾总统后，美国极力恢复与菲律宾的关系。在小马可斯之前的杜特尔特经常冷落华盛顿而偏向北京。

美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀星期二也将在华盛顿会晤菲律宾外长和国防部长，寻求加强在印太地区的合作。

台湾总统蔡英文过境纽约和洛杉矶并与美国众议院议长麦卡锡及其他国会议员会晤后，中国大陆上周六（8日）开始了为期三天的环台军事演习。

美国海军米利厄斯号导弹驱逐舰（USS Milius）星期一进入南中国海美济礁（Mischief Reef）12海里以内，执行“常规操作”，“维护在南中国海航行的权利和自由”。

美济礁驻有中国在南中国海人造岛屿中的最大哨所，离菲律宾最近。

中国南部战区新闻发言人田军里星期一指责美米利厄斯号导弹驱逐舰“未经中国政府批准，非法闯入美济礁邻近海域”，中国海空兵力全程跟监警戒。田军里说，中国对南中国海诸岛及其附近海域“拥有无可争辩的主权”，战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南中国海地区和平稳定。

“肩并肩”是菲美年度常规联合军演。菲律宾与美国于1998年签署《来访部队协议》。协议规定了美方军人、军事相关人员以及军事装备进入菲律宾的条件、活动范围以及可获得的便利，包括双方举行军演的相关安排。