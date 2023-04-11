IMF：金融系统严重动荡将重创全球经济增长

国际货币基金组织星期二（4月11日）略微下调2023年全球经济增长前景，并警告若金融系统爆发严重动荡，可能把全球经济产出削减至接近衰退的水平。

据路透社报道，国际货币基金组织（IMF）在最新的《世界经济展望》报告中称，美国两家地区银行倒闭和瑞士信贷遭并购后，各国政府采取的强有力政策行动，控制住金融系统的风险蔓延。然而，现在除了顽固的高通货膨胀和俄乌战争的外溢效应，世界经济还得面对金融动荡所带来的不确定性。

国际货币基金组织说：“随着最近金融市场波动加剧，笼罩世界经济前景的迷雾越来越浓重。”

国际货币基金组织预测2023年的全球实际经济增长率为2.8％，2024年为3.0％。这显示货币紧缩政策导致全球经济从2022年的3.4％增长率大幅放缓。

国际货币基金组织如今公布的2023年和2024年世界经济增长预测，都比1月时发布的估值下调了0.1个百分点，部分原因是一些较大的经济体表现疲软，以及人们预期政府会进一步收紧货币政策以应对持续的通胀。

国际货币基金组织将2023年的全球核心通胀率估值，从1月时发布的4.5％，上调至目前的5.1％。国际货币基金组织说，尽管能源和食品价格下降，但许多国家的通胀率仍未达到峰值。