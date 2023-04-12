奥斯汀誓言对机密文件外泄事件查个水落石出

美国国防部长奥斯汀说，美国会查明包括乌克兰、以色列和其他国家的大量机密文件，到底是如何出现在网上。他承诺，在一切水落石出之前，美国绝不会罢手。

彭博社报道，奥斯汀在星期二（4月11日）与国务卿布林肯一起出席新闻发布会时说：“我们非常严肃看待这起事件。我们会继续查下去，翻遍每一块石头，直到我们找到事件的源头和整个规模。”

这是奥斯汀首次就这起令人尴尬的机密文件外泄事件发表公开讲话。

奥斯汀说，他4月6日首次从国防部得知“未经授权披露敏感和机密材料的报告”。司法部已展开调查，美国也试图向盟友保证它有能力维护机密的安全。

当被追问为什么在这些文件出现在网上一个多月后美国官员才发现此事，奥斯汀没有回应，只是重申调查工作仍在进行。

奥斯汀说：“司法部的调查正在进行中，我不能说更多，但我们非常严肃看待这件事，我们也会继续与我们的卓越盟友和合作伙伴密切合作。”

他强调： “任何人都无法阻止我们保护美国安全。”

奥斯汀在被问及有关乌克兰在春季反攻中将面临困难的外泄情报时说，他对乌克兰的领导层和作战计划仍然充满信心。他说美国将继续为乌方提供支持以确保他们成功。

奥斯汀和布林肯星期二与到访的菲律宾外长马纳洛和防长加尔维斯会谈后，在国务院召开联合新闻发布会。奥斯汀和布林肯说，他们与乌克兰同行通过话，并再次向他们保证，美国仍然是可靠的情报合作伙伴。

记者问菲律宾外长马纳洛，美国机密文件外泄是否会危及马尼拉和华盛顿的情报共享，他说不会。

马纳洛说：“我不想在现阶段就匆促下定论。我们对美国的调查充满信心。我还想说，我们对我们两国的关系和不断提升的伙伴力量充满信心。”