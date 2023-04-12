美菲五至10年完成美国对菲律宾安全援助路线图

美国和菲律宾同意，在未来五到十年完成美国对菲律宾安全援助的路线图。

路透社报道，美菲这两个长期盟友星期二（4月11日）在华盛顿举行国防部长和外交部长2+2会议。美国国防部长奥斯汀说，双方讨论了“优先防御平台”的交付，包括雷达、无人机、军用运输机以及沿海和防空系统。

美国国务卿布林肯、菲律宾外交部长马纳洛和菲律宾国防部长加尔维斯，也出席了当天的会议。

马纳洛在新闻发布会上说，双方“加倍”致力于实现菲美同盟现代化。他说，两国都同意，“我们的伙伴关系需要在维护基于国际法的国际秩序方面，发挥更强大的作用”。

专家包括前美国国防官员说，美国认为菲律宾是火箭弹、导弹和火炮系统的潜在部署地点，以应对中国大陆对台湾的两栖入侵。中国大陆视台湾为中国领土不可分割的一部分。

美国和菲律宾近期签署了《扩大防务合作协议》（EDCA）。奥斯汀说，现在讨论美国希望在菲律宾的军事基地部署哪些军备，还“为时过早”。

马纳洛称EDCA旨在提高军事互操作性，解决潜在的人道主义灾难，“以及可能应对其他类型的安全挑战”，但未做详细说明。

美菲2月宣布，菲律宾同意供美军使用军事基地从五个增加到九个。五角大楼没有具体说明新增四个基地的用途，只透露将进行机场扩建和涉及海军资产的训练。

菲律宾总统通讯办公室4月3日公布了新开放给美军使用的四个军事基地名单，它们分别位于卡加延省、伊莎贝拉省和巴拉望省。

伊莎贝拉省和卡加延省北朝台湾；巴拉望省靠近南中国海有主权争议的南沙群岛，中国在那里填土造地、修建机场跑道和部署导弹系统。

菲防长加尔韦斯称这几个军事基地“非常具有战略意义”，并强调菲律宾在南中国海问题上对国际社会负有责任。