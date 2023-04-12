缅军确认对中部村庄发动致命空袭

缅甸军政府证实对中部的一个村庄发动致命空袭。据BBC缅甸语部、《伊洛瓦底》（The Irrawaddy）新闻杂志和自由亚洲电台报道，袭击造成至少50人死亡，另外还有数十人受伤。

法新社报道，这起空袭发生在缅甸实皆省（Sagaing region）位置偏远的甘勃卢市（Kanbalu）。当地媒体和抵抗运动成员称，军方星期二（4月11日）早上对反对派参加的一场活动发动空袭。

联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Turk）对这场袭击表示“震惊”。他说受害者包括表演舞蹈的学童，并呼吁将施袭者绳之以法。

缅甸军政府发言人佐敏吞（Zaw Min Tun）星期二深夜发表声明说：“反对派（人民国防军）设在Pazi Gyi村的办公室，星期二早上8时左右举行开幕。”

他说，一些死于空袭的人是穿着军装的反政变武装分子，但他也承认，“有些死者穿便服。”

另据路透社报道，佐敏吞告诉军事广播公司Myawaddy，星期二的空袭旨在恢复当地的和平与稳定。

人民国防军由缅甸影子政府，“民族团结政府”（NUG）组建。民族团结政府是由缅甸亲民主团体和在军方发动政变后残留的文职政府官员所组成的。

佐敏吞补充说：“根据我们掌握的情报，不仅是我们的空袭造成人员死亡，PDF（人民国防军）在那个地区也埋设了地雷。”

他也说，军方击中了一个储存火药和地雷的设施。