IMF：全球金融稳定风险迅速上升

国际货币基金组织（IMF）说，全球金融体系的抗风险能力面临多重严峻考验，金融稳定风险迅速上升。

新华社报道，IMF在星期二（4月11日）发布的《全球金融稳定报告》中敦促政策制定者采取果断行动，防止出现任何可能影响市场对全球金融体系韧性信心的系统性事件。

报告指出，近期美欧银行业动荡，警示货币政策、金融环境收紧与积累的脆弱性相互作用所带来的挑战，凸显银行在利率风险和流动性风险管理方面的失败，也暴露出监管失误。

IMF货币与资本市场部主任阿德里安当天在IMF和世界银行春季会议的一场媒体发布会上说，尽管政策制定者采取了及时有力的回应措施，但随着投资者重新评估金融体系的健康状况，市场情绪依然脆弱。

报告说，许多国家的通胀水平持续高于央行目标，令人不安。金融体系正经受通胀上升和利率走高的考验，发达经济体需要在确保金融稳定的同时将通胀恢复到目标水平，任务艰巨。

IMF认为，考虑到金融杠杆、资产和负债存在流动性错配，以及非银行金融机构和传统银行之间的高度关联，货币政策和金融环境收紧的影响可能会被放大。

报告还说，截至目前，大型新兴市场经济体相对平稳地应对了发达经济体货币政策的大幅收紧，但如果金融压力不能消退，全球风险承担水平的下降可能会引发新兴市场资本外流。

IMF通常在它和世界银行每年的春季会议与秋季年会期间发布上、下半年的《全球金融稳定报告》，并在当年年中和次年年初分别进行更新。今年春季会议于4月10日至16日在美国首都华盛顿举行。