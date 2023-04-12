阿富汗塔利班：禁妇女为联合国工作是内政

阿富汗塔利班政府说，禁止阿富汗妇女为联合国工作是内政，“应得到各方尊重”。

综合路透社和法新社报道，塔利班政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）星期三（4月12日）在声明中说，阿富汗并非想给联合国制造问题，”相反的，是想表明这是阿富汗的内部问题，不会对任何人造成影响，应该得到各方尊重。”

自2021年掌握政权以来，塔利班当局对阿富汗妇女施加了一系列限制，包括禁止她们接受高等教育，以及从事多数政府工作。

联合国无法接受这些禁令，指其违反联合国宪章。自禁令宣布以来，联合国已规定所有阿富汗工作人员，无论男女都不得上班，直至另行通知。

联合国驻阿富汗代表团星期二（11日）说，塔利班政府将对禁令造成的任何负面人道主义影响负责。

穆贾希德说，阿富汗人“有能力自立”，但外国政府制裁阿富汗银行业、冻结阿富汗中央银行海外资产，引发了阿富汗人道主义危机。

塔利班掌权后不久，美国没收了阿富汗中央银行约70亿美元（约93亿新元）的资产。

穆贾希德说：“联合国成员国有必要解决阿富汗资产冻结的问题，以及在银行、旅行和其他方面的限制，这样阿富汗才能在经济、政治和安全领域取得进展。”

阿富汗本国和一些国际外交官及援助官员担心，捐助者可能会撤回对阿富汗人道主义援助计划的支持。没有女性工作者，就无法在阿富汗这个保守的国家实施人道主义计划，并接触到妇女。

联合国人道主义机构称，如果不能紧急筹得资金，数百万阿富汗人将面临饥荒、疾病和死亡问题。