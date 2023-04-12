报告：去年太阳能和风能发电量创历史新高

一份智库报告称，2022年太阳能和风能发电量占世界电力的12%，创历史新高。

法新社报道，总部设在英国的能源和气候研究小组Ember星期三（4月12日）发布年度全球电力回顾报告称，风能和太阳能的创纪录增长，促使2022年世界电力排放强度降至有史以来的最低水平。

风力涡轮机和太阳能电池板的发电量，从2021年的10%和2015年的5%，上升到2022年的12%，有助于减缓全球温室气体排放的增长。

根据Ember的估算，包括核能在内的可再生能源占世界电力的39%；其他电力则来自占比最大的化石燃料，如石油、天然气和煤炭等能源，占比为36%。

Ember还指出，随着电力需求持续上升，煤炭发电量增长了1.1%，低于预期。

世界科学家以及国际能源署（International Energy Agency，简称IEA）强调，必须大幅减少化石燃料的使用，才能实现将全球变暖限制在1.5摄氏度以内的关键目标。

2021年，第26届联合国气候变化大会（COP26）的与会国家同意，要“逐步减少”煤炭这一污染最严重的化石燃料的使用。不过，这方面实践的进展有限，且印度和中国等国家仍有计划建造燃煤电厂。

Ember预测，到2023年，化石燃料发电量将出现小幅下降；随着风能和太阳能的进一步发展，之后几年的下降幅度将更大，意味着2022年温室气体排放量将达到峰值，电力行业温室气体排放量下降的新时代即将到来。