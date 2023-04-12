拜登肯定温莎框架协议 并促北爱进行政治妥协

美国总统拜登星期三（4月12日）在北爱尔兰的阿尔斯特大学发表讲话，称英国和欧盟最近达成的《温莎框架协议》，将促成“数十家”美国大公司在北爱尔兰进行大量投资。

综合外电报道，拜登在演讲中说：“温莎框架解决了英国脱欧的现实问题，是确保来之不易的和平，与《贝尔法斯特协议》（Good Friday Agreement）进展得到维护和巩固的重要一步……我相信这个框架提供的稳定性和可预测性，将鼓励企业在北爱进行更多投资，大量投资。”

刚刚过去的3月，英国首相苏纳克和欧盟就缓解脱欧后北爱的贸易问题达成《温莎框架协议》。拜登星期二（11日）表明，此次访问北爱的一个重要任务，就是对这一框架表示支持。

此外，北爱地方自治联合政府的权力共享机制至今无法运作，拜登还呼吁在北爱进行政治妥协。

不过，他也强调必须始终捍卫和平与稳定，同时用2021年1月华盛顿国会山骚乱事件证明，对每一代人来说，“民主都需要拥护者”。

拜登和白宫还在此次访问之际打出感情牌，着重突出拜登的爱尔兰裔身份。阿尔法斯特大学的社会政策教授说，亲英国的民主统一党 （DUP）的强硬派人士，对拜登将这一身份“挂在袖子上的方式”感到不安。

DUP一些高层对拜登的态度非常冷漠，不仅指责拜登“反英”，还称任何调解都终将是徒劳；党内还有议员说，如此明显支持民族主义的美国政府施加的压力，对北爱来说根本不算压力。

美国国家安全委员会欧洲高级主任斯洛特则说，拜登在整个职业生涯中一直非常积极地参与北爱尔兰的和平进程，他的往绩表明他并不反英。