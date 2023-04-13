美国财长耶伦吁继续援助乌克兰

美国财政部长耶伦呼吁继续援助乌克兰对抗俄罗斯的入侵，并赞扬乌克兰着重于良好治理和反贪污。

路透社报道，耶伦星期三（4月12日）在国际货币基金组织（IMF）春季会议期间举行关于乌克兰问题的部长级会议开始时发表讲话，乌克兰总统泽连斯基和总理什米加尔也在会上发言。

耶伦说：“支持乌克兰是集体的努力。我们欢迎盟友和伙伴提供显著的、可预期的和及时的援助，并呼吁我们所有人都继续那么做。”

美国财政部一名高级官员星期一（10日）说，美国过去一年向乌克兰提供了近500亿美元（约663亿新元）的援助，包括超过230亿美元的预算支持，以维持政府服务的运行。

耶伦说，泽连斯基的政府 “在俄罗斯的可怕战争中为乌克兰提供了稳定的帮助”，经济活动正在恢复，关键服务也在运行。“你们对确保负责任地使用国际援助的承诺是至关重要的。”

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃说，乌克兰在恢复被俄罗斯摧毁的能源设施方面表现出色，同时保持国家运转并帮助企业继续运营。

什米加尔和泽连斯基在会上感谢捐助国对重建项目的支持和初步投资。什米加尔说，乌克兰需要在2023年底前吸引140亿美元的捐助方援助。耶伦说，美国有计划在9月份之前提供全赠款的额外援助，并支持乌克兰的能源安全和早期恢复工作，但没有给出细节。