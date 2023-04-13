《华邮》：美国情报大泄露 泄密者为20多岁枪支爱好者

《华盛顿邮报》报道，美国机密文件泄露引发国家安全调查，泄密者是一名20来岁、在军事基地工作的枪支爱好者。

《华邮》星期三（4月12日）报道，这名泄密者在社群聊天平台Discord的一个群组里分享机密信息。这个群组共有约20名男子和年轻男孩，他们“共同热爱枪支、军事装备和上帝”。报道是根据与群组里两名成员所进行的访问所写的。

Discord星期三较早时发声明说，公司正与执法部门合作。

五角大楼正在评估美国机密信息泄露事件所造成的损失。五角大楼移交此事后，司法部上周开始进行正式的刑事调查。

泄密者的名称是“OG”，即“原始的大佬”（Original Gangster），或意指一个老派的传统主义者。一名消息人士说，泄密者相信是20来岁的男子，深受群组里成员的尊重。其中一名成员说：“他很健硕。他很强壮。他有武器。他受过训练。在某种疯狂的电影可以想象得到的那种。”这名成员未满18岁，在征得母亲同意后匿名发言。

这次相信是美国多年来最严重的文件泄露事件。美国敏感文件的图片被发布在Discord和其他平台上，包括线上消息板4Chan、加密的Telegram应用和社媒平台推特。

美国国家安全机构和司法部正在调查这起事件，以评估对国家安全，以及与盟友和包括乌克兰在内的其他国家关系的损害。