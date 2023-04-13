美韩日谴责朝鲜发射弹道导弹

美韩日的三国朝核问题磋商首席代表（对朝代表）通电话，强烈谴责朝鲜发射中远程以上级别弹道导弹。

韩联社引述韩国外交部消息，美国国务院对朝事务特别代表星·金、韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健及日本外交部亚洲大洋洲局局长船越健裕星期四（4月13日）举行电话会议，谴责朝鲜当天发射导弹，公然违反多项联合国安理会决议。三国代表指出，朝鲜的挑衅凸显美韩日三边安全合作的重要性，今后将强有力地应对朝鲜的一切挑衅。三方强调国际社会应团结一致，坚决应对朝鲜挑衅，为此三国将密切沟通与协作。

三方重申他们7日在首尔举行磋商后，发表联合声明呼吁严格执行安理会决议的内容，即呼吁各国一律将朝籍劳工遣送回朝。三方评价，14日将在华盛顿召开的美韩日安全会议是切合时宜的。三国将在会上讨论朝鲜的核武及导弹威胁、地区安全形势、三边国防与军事合作方向。

美韩两国对朝代表还说，将密切关注朝鲜后续挑衅迹象，基于坚固的协防态势，强化对朝鲜核导的压倒性反制能力。

韩国联合参谋本部当天说，韩军上午7时23分许（新加坡时间上午6时23分）探测到一枚从平壤地区升空飞向韩半岛东部海域的弹道导弹。有观点猜测，朝方试射中远程以上级别的弹道导弹，可能是采用固体推进剂的洲际弹道导弹（ICBM）。