澳贸易部长：澳出口商不能将所有鸡蛋放在一个篮子里

澳大利亚贸易部长法雷尔希望澳洲与中国的关系能尽快恢复正常，但也警告澳商切勿“将所有鸡蛋放在一个篮子里”。

英国《卫报》澳洲版星期四（4月13日）报道，法雷尔虽希望所有受影响的澳大利亚产品“迅速”返回中国市场，但也认为有必要避免过度依赖一个市场。

除中国之外，澳洲政府也正将印度和英国视为完成本国贸易多元化的两个努力方向。

谈及未来几周内赴华会见中国商务部长王文涛一事时，法雷尔表明自己的计划是”解决澳洲与中国的问题，同时让我们的贸易关系多样化“。

澳中两国关系近年来持续紧张，中国此前对澳洲煤炭、葡萄酒等商品进口加以限制，直到最近才逐渐有松缓迹象；两国贸易部门官员也将试图通过会晤和对话，促使双边贸易活动逐步恢复正常。

中国官媒《中国日报》星期三（12日）就澳中关系发表社论文章称，2022年两国贸易额下降至2209.1亿美元（约2929亿新元），同比下降3.9%；澳洲对华出口额为1420.9亿美元，同比下降13.1%，“与以往的双边贸易状况形成鲜明对比。”

文章还指出：“……迟到总比不到好。只要堪培拉在与北京的互动中继续采取务实态度，将中国的发展视为机遇而不是威胁，中澳贸易就可以重振旗鼓。“

澳外长黄英贤日前宣布，澳洲将暂停向世界贸易组织（WTO）提起的诉讼，而中国将重新检讨对澳洲大麦加征关税的决定，此程序预计需要三、四个月的时间。

法雷尔对此评论称，他非常希望这场持续数月的审查能让澳洲人勉强重返中国市场，因为“所有来自中国的信息都是积极的”；但他也强调不会考虑将80%的关税减半等妥协政策。