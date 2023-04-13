马国不反对澳洲也公布“六六空难”调查报告

马来西亚政府星期三（4月12日）解密近半世纪前发生在沙巴的“六六空难”调查报告后，马国交通部星期四（13日）表明，当局不反对澳大利亚政府也公布它对那次空难的调查报告。

“六六空难”发生在1976年6月6日。时任沙巴首席部长敦法史提芬和数名州内阁成员当时乘坐的飞机原本准备在首府亚庇的机场降落，不料却失事坠毁在亚庇附近的新布兰海域，机上11人无人生还。

失事的飞机是澳洲制造的诺曼9M-ATZ型号双引擎小型飞机，因此马国与澳洲政府都对这次空难展开调查。不过，马国政府过后宣布空难调查报告属于官方机密，不准公布。

澳洲当时表明，为了避免影响与马国的双边关系，澳洲将等马国公布报告之后，才会公布自己的调查报告。由于空难罹难者大多数是沙巴当时的政治精英，加上调查报告一直没有公布，因此多年来一直传出许多阴谋论，其中包括空难是有人刻意造成的。

马国交通部长陆兆福星期四告诉媒体：“澳州政府可决定何时发布报告。我们早前曾与他们沟通过，一旦我们公布了，他们也将公布调查报告。”

至于马国政府为何47年来一直拒绝公布这份调查报告，陆兆福说，或许是因为过去将这类报告归类为机密属于“标准作业程序”，所以这份调查报告才会一直归类为官方机密。“但我确实不知道（确实原因），也无法代表当时的政府回答这个问题。”

马国首相安华上星期三（5日）说，内阁已经同意公布六六空难的调查报告。据马国交通部官网星期三公布的21页调查报告，没有证据显示飞机遭破坏、起火或爆炸。失事原因是飞机的载荷没有适当平衡，导致飞机重心失衡而坠毁。