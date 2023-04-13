乌克兰：北约应在黑海安全方面发挥更大作用

乌克兰外交部长库列巴说，北约应在黑海安全方面发挥更大作用，并将乌克兰的防空和导弹防御与北约国家的防御相结合。

路透社报道，库列巴星期四（4月13日）通过线上方式参加举办于罗马尼亚首都布加勒斯特（Bucharest）的黑海安全会议。

库列巴说：“黑海有助于整个欧洲实现和平和面向未来……它也让人看到，若忽视威胁，事态将以怎样的速度恶化。是时候把黑海也变成北约之海了，就像波罗的海那样。”

过去一年中，芬兰和瑞典这两个北欧国家申请加入北约，使波罗的海的安全版图被重新绘制，俄罗斯很快就将成为北约之外的唯一沿海国家。

乌克兰和格鲁吉亚申请加入北约，也将对黑海产生同样的影响；黑海地区国家保加利亚、罗马尼亚和土耳其都已经是北约成员国。

库列巴认为，即将召开的北约峰会将是讨论乌克兰何时、如何加入北约的好机会。

他还说，希望各国一起解决共同面对的俄罗斯问题，并将“乌克兰导弹和防空系统，与黑海和波罗的海的北约防御系统整合起来”。

俄乌战争爆发后，黑海及其沿乌克兰海域一直是关键地带，俄罗斯在入侵行动后，便占领了通向黑海的整个亚速海沿岸，并试图占领乌克兰的港口。

在俄罗斯封锁黑海几个港口后，由联合国和土耳其斡旋促成的《黑海谷物出口倡议》使乌克兰得以继续从黑海出口粮食；倡议也有助于控制粮食价格，避免出现粮食危机。