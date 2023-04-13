联合国：缩小农业性别差距将使全球GDP增近1万亿美元

联合国的报告称，缩小农业生产力的性别差距和农业食品系统的工资差距将使全球国内生产总值增加1%，即近1万亿美元（约1万3200亿新元），并使粮食不安全人口减少4500万。

法新社报道，联合国星期四（4月13日）发布的报告更新了联合国粮食及农业组织2011年的相关研究，发现女性在农业食品系统中仍处于“边缘”地位。

报告指出，女性必须“应对通常比男性更困难的工作条件，因为她们不得不从事临时、兼职、非正式或低技能的工作”。

在撒哈拉以南非洲的许多国家，女性占据超过半数的农业劳动力，但在东南亚地区却低于这一水平。

在世界范围内，女性在获取土地、化肥和种子等资源、财务或技术等方面也相对落后，同时更加依赖农业生存。

粮农组织说，在提供女性土地所有权数据的国家当中，超过四成有这种情况：拥有财产权，或保证拥有农业用地权利的男性比例是女性的两倍。

冠病大流行的第一年，农业食品行业有22%的女性失去了工作，但男性的这一比例仅有2%；女性农业劳动力的收入也比男性农业劳动力低18.4%。

此外，由于缺乏资源和信息，“女性在遭受气候冲击期间的适应能力和复原力也较低”。

粮农组织还指出，虽然大多数公共农业政策都承认妇女的困难，但只有19%的政策将“性别平等列为具体目标”。