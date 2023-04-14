涉机密文件外泄 美国21岁空军国民警卫队员被捕

美国联邦调查局（FBI）逮捕了一名21岁的空军国民警卫队队员，相信他与大量美国高度机密军事情报文件在网上泄露有关联。

综合《纽约时报》和路透社报道，在马萨诸塞州空军国民警卫队情报部门任职的杰克·特谢拉（Jack Teixeira），星期四（4月13日）下午在马州东北部北戴顿（North Dighton）被捕。

约六名携带步枪的FBI特工于当天下午突袭搜查了北戴顿的一处住宅，并执行逮捕行动。

美国司法部长加兰在华盛顿的新闻发布会上说，特谢拉将在《美国法典》第18编第793条（又称间谍法）下被提控，罪名为“未经授权转移、保留和传输与国防相关的机密文件”。这些文件可能被用来伤害美国或帮助外国敌人。泄露每一份此类文件的行为将被列为单独一项罪名。每项罪名一旦成立，最高可判处10年监禁。

加兰说，特谢拉将在波士顿的联邦地区法院首次提堂，但没有说明提堂日期。《纽约时报》引述的一司法部官员说，预计将在星期五（14日）提堂。

特谢拉是社交媒体平台Discord上一名为Thug Shaker Central的在线聊天室群主，聊天室成员约有二三十人，多为年轻男性和青少年，他们的共同嗜好是枪支、种族主义网络模因和电子游戏。

接受《纽约时报》采访的Thug Shaker Central成员透露，他们在网上讨论这些文件纯粹只是为了获取信息，但在其中一名青少年成员把数十份文件发布到公共在线论坛后，这些文件才开始受到更广泛的关注。他们称泄露文件者不是吹哨人，这些机密文件原本绝不会从他们在互联网上的小圈子中流出。