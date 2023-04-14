美国初级空军人员如何接触机密文件引发疑问

美国大量涉及俄乌战争与盟友等的军事与情报机密文件在网上外泄，为美国前国防部承包商斯诺登泄密事件以来最大规模的泄密事件之一。

与机密文件外泄有关联的21岁美国空军国民警卫队员杰克·特谢拉（Jack Teixeira），已在星期四（4月13日）被捕。到底一名初级的空军人员是如何接触到这些机密文件，引发了许多的疑问。

《纽约时报》报道，当天下午被联邦调查局（FBI）逮捕的特谢拉，是马萨诸塞州空军国民警卫队的一名空军一等兵，他将面对非法分享机密国防信息的提控。

美国空军官员说，特谢拉受训为一名“网络运输系统管理员”（Cyber Transport Systems Journeyman），并获得了一枚空军成就奖章，这是颁发给表现卓越的初级军官的奖章。

根据美国空军的职业网站介绍，网络传输系统专家负责保持部队通信网络的运行。这份工作规定申请者完成军方的单一范围背景调查，这是在获得绝密安全许可之前必需通过的审查。

特谢拉相信是隶属于第102情报联队，这支联队的总部设在马州东部科德角联合基地的奥蒂斯（Otis）空军国民警卫队基地。

当《纽约时报》致电第102情报联队要求对特谢拉被捕置评时，一名自称戈登上校的军人两次要求记者向司法部或FBI询问有关问题。

第102情报联队的官方网站将其任务列为“提供全球精确情报和指挥与控制，以及提供训练有素且经验丰富的空军人员，以为远征作战和国土安全提供支持”。