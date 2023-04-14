气候暖化 法国等北半球国家暴发骨痛热症等风险增加

法国的骨痛热症病例越来越多，专家称这可能是气候变化加剧了这种致命热带疾病在气候寒冷国家的传播。

《海峡时报》报道，根据法国卫生政策机构的统计，2022年6月至9月间，法国三个不同的地方暴发了骨痛热症疫情。

另据美国马里兰州贝塞斯达一生物医学研究和数据研究所的统计，法国的奥克西塔尼、帕卡和科西嘉岛地区，在2022年1月至10月间发生了九起“传播事件”，共录得65起骨痛热症病例。

另据彭博社报道，世界卫生组织（WHO）日前警告，气候变化增加了携带骨痛热症、兹卡病毒和基孔贡雅症的蚊子的活动范围，这增加了北半球国家暴发这些疾病疫情的风险。

随着气候灾难发生的频率越来越高，专家担心通过昆虫传播的疾病会变得更加普遍，甚至蔓延到目前尚未面临这些疾病威胁的地区。这种情况今年已在刚度过夏季的南半球国家发生，因为在夏季蚊子的数量通常会增加。

世卫组织控制被忽视热带疾病的全球方案负责人沃雷阿德汉在4月5日的简报会上说：“气候变化在促进蚊子向南传播发挥了关键作用。当然在人们旅行时，病毒自然也会随之而来。”

今年至今，仅在美洲就已录得近44万2000起骨痛热症病例，包括约120起死亡病例。

根据世卫组织的数据，现在世界上有一半的人口面临感染骨痛热症的风险，每年有多达四亿人感染这种疾病。

埃及伊蚊是骨痛热症、兹卡病毒和基孔贡雅症的传播媒介，因此这三种病毒经常共同传播。

虽然大多数第一次感染骨痛热症的人只出现轻度病情，但一些第二次感染骨痛热症的人病情变得严重，甚至可能导致器官衰竭或死亡。

目前医学界仍未开发治疗骨痛热症的方法，一种新疫苗才刚开始引起注意。