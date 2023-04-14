日本人口连续12年减少 跌幅为1950年以来最大

日本总人口连续12年减少，截至2022年10月1日，不计在日本居住的外国人，日本人口总数为1.22031亿，较上年减少75万。这是自1950年以来最大的跌幅。

日本内阁秘书处星期三（4月12日）发布的人口统计数据显示，若包含居住在日本的外国公民在内，日本总人口较前一年同期减少55.6万人，减幅为0.44%。

从年龄构成看，日本不满15岁人口占比11.6%，15岁至64岁人口占比59.4%，两者皆创下最低占比纪录。65岁以上人口占比29%，75岁以上人口占比15.5%，两者皆达最高纪录。此外，日本新生婴儿数连续16年低于死亡人数。

从性别构成看，男性为6075.8万人，占比48.6%；女性为6418.9万人，占比51.4%。男性人口较前一年同期减少26.1万人，为连续15年减少；女性人口较前一年同期减少29.4万人，为连续12年减少。

日本内阁秘书长松野博一星期三下午在记者会上说，少子化是人口减少的最大原因，是应该优先解决的课题，政府将采取相关对策。

新华社报道，为应对日益严重的少子化难题，日本政府新设立的儿童家庭厅4月3日正式启动。儿童家庭厅属于首相直接管理机构，较内阁府传统省厅高一个级别。