英国正经历“迅速升级”的糖尿病危机

英国正经历一场“迅速升级”的糖尿病危机，病例数首次突破500万起。这相当于英国约每14人就有一人患病。

新华社报道，英国糖尿病组织星期四（4月13日）发布公报说，最新统计数据显示，英国目前被确诊的糖尿病患者已增至430万人，另外该组织估算还有约85万人已患糖尿病但未被确诊，这使英国糖尿病病例总数首次超过500万起；确诊病例中，约90%为二型糖尿病。根据血糖水平，英国超过240万人患二型糖尿病的风险较高；二型糖尿病在40岁以下人群中越来越普遍。

公报指出，如果没有正确的护理和支持，糖尿病患者可能面临严重并发症的风险。在英国，糖尿病每周会导致约190起截肢、约770起中风、约590起心脏病发作以及约2300起心力衰竭。

英国糖尿病组织首席执行官奥布说：“这些最新数据表明，我们正处于迅速升级的糖尿病危机之中，现在患有二型糖尿病的人数呈螺旋式上升，数百万人处于患这种疾病的高风险中。”

英国糖尿病组织呼吁政府予以高度重视，在国家和地方卫生系统层面提升糖尿病诊疗的重要性，减少健康不平等，并对糖尿病患病率高的社区采取有针对性的措施。该组织还呼吁政府继续推行消除肥胖泛滥的战略，包括实施限制向儿童投放垃圾食品广告的计划等。