全球或在10年内发生另一致命大流行病

一健康资讯分析机构的数据显示，由于病毒出现的频率越来越高，全球在10年内发生类似2019冠状病毒这类致命大流行病的可能性为27.5%，而快速推出疫苗是减少死亡人数的关键。

彭博社报道，根据英国健康数据分析公司Airfinity的研究模型，气候变化、国际旅行增加、人口增长和人畜共患疾病（zoonotic disease）造成的威胁，加剧了暴发新流行病的风险。

不过分析公司推测，如果在发现新病原体100天后推出有效的疫苗，出现致命大流行病的可能性将下降至8.1。

而在最糟糕的情况下，一种变异为可在人与人之间传播的禽流感病毒，可能在一天之内就导致英国多达1万5000人死亡。

全球现已进入与﻿冠病共存时代，卫生专家将注意力转向为下一个潜在的全球病毒威胁做准备。在过去20年里已经出现三种主要冠状病毒，导致了沙斯（SARS）、中东呼吸综合征（MERS）和冠病大流行（COVID-19 pandemic），以及2009年的猪流感（H1N1）。

Airfinity指出，许多高风险病原体例如中东呼吸综合征和兹卡病毒，都没有获批准的疫苗或治疗方法，而现有的监测政策不太可能及时发现新的大流行病，这凸显了制定大流行病防范措施的迫切性。