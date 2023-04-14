韩国防部：韩军杀伤链可抵御朝固体导弹

韩国国防部星期五（4月14日）说，韩军的“杀伤链系统”（Kill Chain）可抵御朝鲜的新型固体燃料洲际导弹。

朝鲜星期五宣布，朝方星期四（13日）测试了一种新型的固体燃料洲际弹道导弹，“火星-18”（Hwasung-18），以增强朝鲜的核反击能力；开发固体燃料洲际导弹也将有助朝鲜在发生战争时更快速部署导弹。

韩联社报道，有人随之担忧韩国型三轴体系中打击朝鲜导弹发射装置的“杀伤链系统”，在面对“火星-18”时会否“无用武之地”。

对此，韩国防部说，韩军方有能力探测、打击、防御朝鲜对朝鲜半岛的导弹威胁，韩国型三轴体系正随着朝鲜威胁的变化趋势，在技术上不断升级。

韩国型三轴体系，由打击朝鲜导弹发射装置的“杀伤链系统”、拦截来袭导弹的“韩国型导弹防御系统”（KAMD），以及打击朝鲜指挥部的“大规模惩罚报复作战计划”（KMPR）组成。

韩军方认为，“火星-18”是朝鲜为研发固体燃料洲际弹道导弹而进行的中期试射。为完成该项目的研发，朝鲜还需要更多的时间和努力。

韩国防部指出，朝鲜当天发布的固体燃料多级发动机、级间分离等并非新技术，而是在弹道导弹研发过程中必须经历的技术阶段。韩军拥有更高效、更先进的固体推进剂弹道导弹技术。