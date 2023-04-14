马国去年近2万8000住宅单位滞销

马来西亚政府透露，去年截至12月底，全国共有2万7746个已完工但未售出的住宅单位。其中柔佛是最多住宅单位滞销的州属，其次是雪兰莪与槟州。超过六成滞销单位是售价100万令吉（约30万新元）以下的房产。

副财政部长阿末马斯兰星期五（4月14日）巡视属下房产估价及服务局后的记者会透露，去年滞销的住宅单位总值约184亿1000万令吉。这比前年的3万6863个单位和总值227亿9000万令吉都有所减少。

阿末马斯兰说，根据国家财产信息中心（NAPIC）的报告，柔佛共有5258个滞销住宅单位，总值43亿3000万令吉，都是全国数字最高的。

他说，仅次于柔佛的是雪兰莪（3698个单位，总值27亿4000万令吉）、槟城（3593个单位，总值27亿4000万令吉），以及吉隆坡（3429个单位，总值31亿5000万令吉）。

他透露，滞销的住宅单位之中，约33.6%或9323个单位的售价在50万令吉至100万令吉之间。售价30万令吉至50万令吉之间的住宅单位，去年共有8128个单位滞销，占总数的29.3%。换言之，去年62.9%的滞销住宅单位售价都低于100万令吉。

他指出，售价100万令吉以上的住宅，去年有3785个单位滞销，约占总数的13.6%。其余约23.5%的滞销单位，则是6509个售价30万令吉以下的单位。