周五美市盘前退低 重点谈达美航空季度业绩

星期五（4月14日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（4月14日）下滑。市场投资者正在等待美国大型银行即将发布的季度业绩报告，以便了解银行危机的最新情况。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌4.70点或0.11％，报4141.50点；纳斯达克100指数期货也跌74.90点或0.57％，报13034.50点；道琼斯指数期货小幅退低12.60点，报34017.10点。

美国股市隔夜（星期四）大幅收高。这几天发布的经济数据显示，通胀出现降温，劳动力市场也开始放松，市场投资者也因此开始对美联储可能很快结束激进加息周期而出现乐观情绪。

苹果公司、微软公司和亚马逊等利率敏感的大盘股，在隔夜给股市指数很大的上涨动力，推动以科技股为主的纳斯达克指数升高将近2％，创下近一个月来的最大单日涨幅。

标准与普尔500指数隔夜上升54.27点，闭市报4146.22点。重量级的道琼斯指数则起了383.19点，闭市报34029.69点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高2.03％或261.04点，以13109.39点收市。

标准与普尔500指数隔夜上升54.27点，闭市报4146.22点。重量级的道琼斯指数则起了383.19点，闭市报34029.69点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高2.03％或261.04点，以13109.39点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是104亿股，比过去20天的115亿1000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

波音（Boeing）在发现供应商零件不合规后，已经停止交付737 MAX客机。虽然波音的女发言人说，这不是“即刻棘手的飞行安全问题”，但它仍导致波音股价在星期五晚上盘前下跌5.60％，截稿时报201.62美元。

摩根大通（JPMorgan Chase & Co）、富国银行（Wells Fargo & Co）和花旗集团（Citigroup Inc）在星期五晚上公布季度业绩前，在盘前交易中表现不俗，股价升幅介于2％至6％之间。

摩托车制造商哈雷戴维森（Harley-Davidson Inc）的首席财务官戈特（Gina Goetter）隔夜收盘后宣布将于今年4月底离开公司，导致该公司股价隔夜下跌1.74％。哈雷戴维森股价星期五晚上盘前回稳，截稿时微跌0.01美元，报36.70美元。

星期五下文我们来看看美航空（Delta Air Lines）的季度业绩。星期五晚上盘前该股起0.08美元，截稿时报33.45美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（Amazon）、波音（Boeing）、亚马逊（Amazon）和VF Corp。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

达美航空计划在年底之前，把公司的载客容量恢复到2019年的水平。（法新社）

达美航空（Delta Air Lines）（纽约证券交易所代码：DAL）

达美航空截至今年3月底的第一季度盈利虽然不达标，但是达美航空对接下来的业绩表现却信心满满，而且还认为夏季机票预订量将会创下历史新高。

根据达美航空的季度业绩报告，集团营业额是118亿4000万美元，调整后净利是1亿6300万美元，调整后的每股盈利则是0.25美元。彭博社之前搜集到的分析师平均预测是营业额119亿9000万美元，调整后净利是1亿8431万美元，调整后每股盈利是0.29美元。

虽然这三个业绩指标全部都不及市场预测，但是与去年同期的调整后净亏损7亿4800万美元和每股亏损1.23美元相比，已经进步许多。

达美航空首席执行官巴斯蒂安（Ed Bastian）就表示：“我们的营业额和每股盈利都符合我们在该季度初做出的预测，因此，考虑到现有所有不确定性和波动性，以及这个季度通常都是我们一年中表现最弱的季节，我们对这次的业绩感到非常高兴，并认为这是一个真正稳健的业绩表现。”

达美航空高管也说，他们预计截至6月底的本季度，营业额将比去年同期增长15％至17％，调整后的营运盈利率高达16％。不仅如此，调整后的每股盈利相信会是在2美元至2.25美元之间。这个预测比Refinitiv之前搜集到的分析师预测，即第二季度营业额增长14.7％以及每股盈利1.66美元要来得好很多。

另外，达美航空高管还预测公司今年的“夏季预订量将创历史新高”。巴斯蒂安甚至撇开了消费者支出可能回落的可能性。他说，航空旅行已经“是消费者优先考虑要做的事情”。

达美航空因此计划在第二季度将载客量同比增加17％。虽然这个增幅不会使该航空公司载客量回到2019年的水平，但是巴斯蒂安说，这是公司刻意的决定，因为公司要确保自己不会过度增加容量。不过在年底之前，达美航空的载客容量应该会恢复到2019年的水平。

在Tipranks的12名分析师，全部都给予该股“买进”的评级，一年期限平均目标价是50.00美元。