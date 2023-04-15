涉泄露军事机密文件美军 根据间谍法被控两罪

涉嫌在网上泄露美国军事情报文件的21岁美国空军国民警卫队人员特谢拉，星期五（4月14日）在波士顿提堂，根据间谍法，被控两项保留和传播机密与国防信息有关的罪名。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，身穿囚服的杰克·道格拉斯·特谢拉（Jack Douglas Teixeira）戴着脚铐上庭，他面对一项未经授权传输国防信息罪名，以及一项未经授权转移及保留机密文件罪名；第一项罪名的最高刑罚为10年监禁，第二项罪名的最高刑罚为五年监禁。

在坐满了人的法庭观众席里，有人喊了一句“杰克，我们爱你”，被告人特谢拉也回了一句“我也爱你，爸爸”。

波士顿首席联邦国家安全检察官佩莱格里尼（Nadine Pellegrini）要求将特谢拉还押候审，还押听证会定下星期三（19日）举行。

在简短的提堂过程中，特谢拉很少说话，当被问及是否理解他有权保持沉默时，他回答“理解”。

法官说，特谢拉的财务宣誓书表明他符合聘请联邦公设辩护人资格，他已委任一名公设辩护人。

提堂结束后，特谢拉的三名家人离开法院时一群记者尾随追问，他们上了一辆汽车离开，没有对媒体发表任何讲话。

专家预计，特谢拉还会面临更多罪名指控。

总统拜登发表声明说： “虽然我们仍在确定这些文件的效度，但我已指示军方和情报界采取措施，进一步保护和限制敏感信息的分发。”

民主党籍的参议院多数党领袖舒默要求下周向全体参议员提供军事情报文件外泄的简报，共和党籍的众议院议长麦卡锡誓言要展开调查。

麦卡锡在推特上：“拜登政府保护机密信息失败。我们众议院委员会将找出答案，了解为什么他们没妥善保管文件。”

外泄的军事情报文件被贴在社交媒体网站上已多个星期，但直到上周《纽约时报》报道后这起事件才曝光，被视为2010年维基解密泄漏事件以来最严重的美国安全漏洞。

美国官员还在评估这起事件造成的损害，外泄文件包括乌克兰军事弱点细节的记录，并揭露了美国对盟友的间谍活动。