法国宪法委员会批准退休改革核心内容 民众聚集强烈抗议

法国总统马克龙全力推动的退休制度改革法案获宪法委员会批准，这意味着将退休年龄从62岁提高到64岁的措施将迅速生效。

消息一传出，民众随即上街示威，强烈抗议这项非常不受欢迎的计划。

路透社报道，法国宪法委员会星期五（4月14日）在批准退休制度改革法案的同时，也拒绝议会反对派要求对法案进行全民公决的提议。

不过，退休制度改革法案中的几项非核心条款没有获得宪法委员会的批准。

法国总理博尔内对宪法委员会开绿灯表示欢迎，并称审议退休制度改革法案的民主进程已经完成。她指这一结果并无“赢家”或“输家”之分，并再次重申退休制度改革法案实施后对就业者的利好举措。

劳工部长杜索普说，依照初步计划，新法应在9月1日生效。

法国极左派和极右派政党领袖都对宪法委员会的相关决定表示不满。法国右翼党派共和党则表示尊重相关决定，并呼吁其他所有党派都能接受这个结果。

大量示威者聚集在巴黎市政厅外，拉起写着“怒气冲天”和“取消改革前永不结束罢工”的横幅，这表明宪法委员会的裁决不太可能平息人们对马克龙和他的改革的愤怒。

在巴黎参加游行示威的一些人放火烧垃圾桶，一边高呼反马克龙示威者的流行口号：“我们在这里，我们在这里，即使马克龙不想要，我们还是在这里！”

民意调查显示，绝大多数的法国人反对改革退休制度，并对政府在没有进行最终投票的情况下在议会强行通过法案感到不满。

CGT工会主席比内说：“所有工会都在呼吁我们的共和国总统展现一些智慧，倾听并了解国内正在发生的事情，而不是颁布这项法律。”

多个工会在联合声明中说，这是“平息全国愤怒情绪的唯一途径”。

但法国政府官员对工会的要求不予理会，称退休制度改革法案文本将在未来几天成为法律。