韩美日举行安全会议 商定定期实施反导反潜演习

第13次韩美日安全会议（DTT）当地时间星期五（4月14日）在美国华盛顿特区举行。据三国发布的联合新闻稿，三方商定例行实施反导和反潜演习。

韩联社报道，韩美日商定将通过加强安全合作，遏制朝鲜核导威胁并增进朝鲜半岛和印太地区的和平与稳定。为了遏制朝鲜核导威胁，三国决定定期实施反导和反潜演习，并重启海上拦截演习和反海盗作战演习。

韩美日检查了为落实此前三国元首商定的实时共享朝鲜导弹预警信息的跟进措施。三方计划，将尽可能利用包括韩美日《三边军情共享协定》（TISA）在内的既有情报体系，实时共享导弹预警信息。三方还全力支持基于《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA）加强国防部门之间的沟通与合作的承诺。

三国再次警告，朝鲜应立刻停止招致不稳定局势的行为，若朝鲜实施核试验，将面临国际社会坚决、强有力的反制。美方重申，对韩日的协防承诺坚若磐石，将以包括核武在内的防御力量支撑协防承诺。

韩美日还就印太地区的安全局势进行了讨论，并强调了台湾海峡一带和平与稳定的重要性。美日两国支持韩国政府对朝路线图“大胆构想”。

韩国国防部国防政策室室长许泰根、美国国防部印太安全事务助理部长拉特纳、日本国防部防卫政策局局长增田和夫作为各方首席代表与会。韩美日安全会议是三国部长助理级别年例安全协商会议机制，2008年之后共举行了12次，2021年至去年没有开会，此次是时隔三年重启会议。第14次会议将在韩国举行。