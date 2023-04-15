日本内阁秘书长指示警方升级维安措施

日本和歌山市自民党补选活动现场传爆炸声，引发惊慌逃窜。事发时就在现场的日本首相岸田文雄在警护官的掩护下安全离开。

路透社报道，日本内阁秘书长松野博一说，他已指示警方提升维安工作，并强调，政府将采取一切必要措施，确保即将在广岛举行的七国集团（G7）峰会的安全措施滴水不漏。

松野博一还说，政府将等待警方的调查结果，然后才对嫌疑人的潜在动机发表评论。

星期六（4月15日）上午11时25分左右，岸田文雄正准备在和歌山市的杂贺崎渔港发表助选演说时，突然有人把一银色筒状物体抛入场地，随后便冒烟并闪光，还发出很大的爆炸声。

岸田文雄在护卫人员的保护下，躲到了几十米外的车辆旁，没有受伤。涉案男子当场被捕。

岸田文雄过后继续助选行程，他在日本放送协会（NHK）播放的一个竞选活动中说，警方正在调查这起事件，并对人们为他担忧感到过意不去。

岸田文雄不忘提醒说：“我们正在进行一场对我们国家十分重要的选举。让我们一起坚持下去。”日本众议院补选将在4月23日举行。

自民党选举对策委员长森山裕说，在选举期间发生这样的事，是不可原谅的暴行。

去年7月8日，日本前首相安倍晋三在奈良市街头一助选活动演说时遭枪击身亡，终年67岁。

日本为今年的G7轮值主席国，本届G7峰会将于5月19日至21日在广岛举行。