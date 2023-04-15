苏丹非法军事组织称已占领总统府等多地点

苏丹非法军事组织快速支援部队星期六（4月15日）称，他们已占领总统府、陆军总司令布尔汉将军的住所、喀土穆机场和北部的麦洛维军事基地。

路透社引述目击者报道，苏丹多地发生激烈枪战，非法军事组织快速支援部队（Rapid Support Forces，简称RSF）在之前的声明中称，这是军方袭击所致。RSF称，他们不以公民为目标，并呼吁他们站在部队这边。

一名路透社记者看到大炮和装甲车部署在街道上，并听到军队和RSF总部附近的重武器射击声。RSF较早时说，军方包围了他们的其中一个基地，并使用重型武器开火。

美国驻苏丹大使戈弗雷当天说，苏丹军事部门之间的紧张关系升级为直接战斗“是极其危险的”，并紧急呼吁高层领导停止冲突；他和大使馆人员正在就地避难。俄罗斯驻苏丹大使馆则表示，对 “暴力升级 “感到担忧，并敦促各方停火。

RSF是由穆罕默德·哈姆丹·达加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）将军领导的强大准军事团体。苏丹军方和RSF多日来关系紧张，引发人们对这场对抗的担忧。这场对抗将破坏苏丹在权力斗争和军事政变后，恢复文官统治的长期努力。

也称赫梅德蒂的哈姆丹将自己置于过渡至民主的前沿，令其他军事统治者感到不安，引发首都喀土穆的军队动员。

苏丹军方与RSF之间的裂痕在星期四（13日）浮出水面，当时军队说，最近的行动，特别是在北部城镇麦洛维（Merowe）的行动，是在没有协调的情况下进行的，属违法行为。