耶伦称美银行或收紧贷款 否认将进一步加息

美国财政部长耶伦说，美国银行业倒闭事件发生后，银行业变得更加谨慎，或进一步收紧贷款。但耶伦否认美联储将进一步加息的必要性。

路透社报道，耶伦在美国有线新闻网（CNN）预计在星期天（4月16日）播出的《法里德·扎卡利亚的环球公共广场》（Fareed Zakaria GPS）节目中说，为了阻止银行倒闭造成系统性威胁而采取的政策行动，已经使存款外流趋于稳定。她说，“事情已经平静了”。

根据CNN星期六（15日）提前发布的记录，耶伦说：“在这种环境下，银行可能变得有些更加谨慎……在（银行倒闭事件）之前，我们已经看到银行系统的贷款标准有所收紧，可能还会有一些收紧。”

耶伦指出，收紧贷款将导致经济中的信贷受到限制，“可能成为美联储需要进一步加息的替代品”。但她补充说，目前还未看到任何“足够戏剧性或足够重大”的事情，能改变当前的经济前景。

因此，耶伦认为，经济前景仍将以温和增长、劳动市场强劲，以及通胀放缓的态势发展。

美联储每周公布的银行资产负债表数据尚未显示出银行贷款的实质性恶化。数据显示，银行倒闭事件前后的最初大量挤兑后，存款外流在过去两周内已趋于稳定。

在提及欧美对俄罗斯实施制裁措施时，耶伦指出，西方国家对俄罗斯石油实施的每桶60美元（约79.82新元）的价格上限正在将莫斯科预期的预算盈余变成赤字。

耶伦说，制裁和出口管制迫使俄罗斯向伊朗和朝鲜进口军事装备和物资，美国正在采取措施遏制俄罗斯逃避制裁的行为。

“但我们认为他（俄总统普京）的军队确实缺少发动战争所需的装备。”

当被问及制裁是否会削弱美元作为世界储备货币的作用时，耶伦承认了这一潜在风险。

“当我们使用与美元作用相关的金融制裁时，将存在一种风险，即随着时间的推移，它可能会削弱美元的霸权地位……但制裁是个极其重要的工具，我们试图审慎地使用。”

制裁使中国、俄罗斯和伊朗产生寻找美元替代品的愿望，但耶伦认为，这“不容易”实现。

耶伦说：“美元是被广泛使用的货币，我们有非常深入的资本市场和法治，这对美元在全球范围内用作于交易货币而言是至关重要的……我们还没有看到任何其他国家拥有这类基本基础设施，能使其货币像美元这样为世界服务。”