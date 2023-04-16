苏丹政变冲突酿56死595伤

非洲国家苏丹星期六（4月15日）爆发政变冲突，造成至少56人死亡，约595人受伤。苏丹军方拒绝与武装组织快速支援部队进行谈判。

路透社报道，苏丹准军事组织快速支援部队（Rapid Support Forces，简称RSF）声称已占领首都喀土穆（Khartoum）、北部城市麦罗维（Merowe）、法希尔（El Fasher）和西达尔富尔州（West Darfur ）的总统府、陆军首长官邸、国家电视台和机场。

苏丹军队则否认了这一说法，但承认快速支援部队试图对军方发动多点攻击，并表示空军战机已对快速支援部队目标实施了打击。

据了解，RSF领导人、苏丹主权委员会副主席达加洛与苏丹主权委员会主席兼武装部队总司令布尔汉之间政见不和，此次冲突起因或因RSF方面对即将被并入陆军，以及部分人事安排不满。

苏丹的社会结构建立在部落纽带和族群血缘关系之上，这种社会结构对武装部队和政党都产生了深刻影响，使得武装部队和政党内部矛盾较难调和，很容易让社会陷入动乱。

布尔汉告诉半岛电视台，RSF应该撤退，“如果他们是明智的，就会把进入喀土穆的部队调回来。但如果RSF继续下去，我们（军方）将不得不从其他地区部署部队进入喀土穆。”

RSF在今年3月起被部署至喀土穆、麦罗维等地。

截至目前，这场冲突仍持续发酵。苏丹军方拒绝与RSF进行任何可能性谈判。

另有目击者说，苏丹军队星期天（16日）朝乌姆杜尔曼市（Omdurman）RSF部队发动了空袭。