宣布面临刑事指控后 特朗普竞选资金骤增

美国前总统特朗普的总统竞选团队星期六（4月15日）发布报告称，他们在今年前三个月里筹集到1450万美元（约1929万新元）；而在特朗普宣布面临刑事指控后，筹款金急速增加。

路透社报道，竞选团队公布文件称，在特朗普于3月18日宣布面临涉嫌挪用2016年竞选资金用作封口费的指控后，竞选团队收到约270万美元的来自个人捐赠者的捐款。

而在特朗普宣布面临指控前，来自个人捐赠者仅有100多万美元。骤增的竞选资金将为特朗普接下来的竞选活动注入更多“活力”。

竞选团队报告说，截至3月，他们共花费了350万美元，其中近半用于支付竞选工资和旅行费用。另有7000美元用作特朗普在佛罗里达州南部高尔夫俱乐部和度假村的开销。

根据路透社/益普索民意本月进行的民意调查，每10名共和党人中就有八人认为针对特朗普的指控带有政治动机。此外，自特朗普被起诉后，他的支持率便持续领先其他共和党总统候选人。

尽管如此，特朗普仍未拿下共和党总统候选人的提名资格。一些专家认为，官司缠身的特朗普或面临其他更严重的调查指控，使厌倦“特朗普周边戏剧性事件”的共和党人另寻合适的总统候选人。

佛罗里达州州长德桑蒂斯预计很快将正式宣布参选总统竞选。他报告说，截至3月底，他的政治筹款账户上约有8500万美元。

为了应对来自德桑蒂斯的威胁，特朗普的竞选团队向监管机构报告，它计划花费150万美元投放反对德桑蒂斯竞选的电视广告。