G7部长同意加快再生能源发展 淘汰化石燃料

七国集团（G7）环境与能源部长星期天（4月16日）在日本札幌为太阳能和海上风力发电能力设定了新的大目标，旨在加快再生能源发展，抓紧淘汰化石燃料。

路透社报道，尽管统一推动再生能源发展，但部长们并未批准加拿大推动的2030年彻底淘汰传统煤炭发电的倡议，意味着各国仍将仰赖天然气补足潜在的能源短缺。

加拿大自然资源部长威尔金森在为期两天的会议结束后说：“最初，人们认为气候行动和能源安全行动有可能是冲突的。但是，我们所进行的讨论以及反映在公报中的讨论表明，它们实际上是一起工作的。”

G7在发布的公报中承诺，成员国将在2030年集体增加150千兆瓦的海上风力发电量，并将太阳能的发电量增加到1兆瓦以上。

虽未批准加拿大2030年彻底淘汰传统煤炭发电的倡议，但部长们同意加快“淘汰有增无减的化石燃料”，以在2050年实现能源系统的净零排放。

在煤炭方面，各国同意优先采取“具体和及时的步骤”，加速淘汰“国内未消减的煤炭发电”，作为去年承诺的一部分，在2035年之前至少实现主要的非碳化电力部门。

不过，G7的加大再生能源产能的倡议或给日本带来挑战。日本几乎所有的能源需求都依赖进口，日本希望将液化天然气（LNG）作为一种过渡燃料至少10到15年。

总部设在英国的能源和气候研究小组Ember数据研究主管琼斯（Dave Jones）说：“希望这将给日本带来挑战，对日本来说，海上风力发电是拼图中缺失的部分，可以看到其电力部门的去碳化比它想象的要快得多。”