匈牙利波兰禁止从乌克兰进口谷物和食品

匈牙利和波兰两国政府星期六（4月15日）宣布，为保护本国农业，已决定禁止从乌克兰进口谷物和其他食品。

综合彭博社和法新社报道，波兰政府将禁止进口乌克兰的谷物和“其他数十种食品”，同时也准备好和乌克兰进行谈判，以解决粮食问题。

波兰副总理卡钦斯基（Jaroslaw Kaczynski）说，波兰是乌克兰的盟友和朋友，会继续支持乌克兰，但“保护本国公民利益，无论如何都是每个政府、每个好政府的责任”。

波兰发展和技术部长布达（Waldemar Buda）星期天（16日）发推文说，这项禁令是全面的，被禁的乌克兰农产品不仅不能进口到波兰，也不能从波兰过境。

乌克兰对波兰政府的决定表示遗憾，强调“为解决各种问题而采取单方面的激烈措施，并不会加快促成积极的解决方案”；乌克兰理解波兰农民的难处，但“现在最困难的是乌克兰农民”。

乌克兰国家通讯社（Ukrinform）报道，波乌两国部长定于星期一（17日）在波兰会面，届时将重点讨论乌农产品过境波兰的问题。

匈牙利政府决定将乌克兰农产品进口禁令持续到6月底，并呼吁欧盟重新考虑“对乌克兰商品实行的全面免税待遇”。

匈牙利农业部长伊什特万（Istvan Nagy）说，乌克兰的低成本农业正对匈牙利的家禽、鸡蛋、蜂蜜、谷物和油籽生产商造成不利影响，“如果目前的市场趋势继续下去，将对匈牙利农业造成严重损害”。

俄乌战争爆发导致黑海部分港口被封禁后，匈牙利和波兰等邻国同意帮助乌克兰运出粮食。然而，大量低于欧盟国家市价的乌克兰粮食，因物流瓶颈最终滞留在中东欧国家，对当地农民的农作物销售造成影响。