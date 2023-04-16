G7外长会开幕 欧盟博雷利强调中国是会议焦点

欧盟外交政策高级代表博雷利在星期天（4月16日）举办的七国集团（G7）外交部长会议上说，欧中关系将取决于中国的行为。

综合路透社和法新社报道，博雷利在会议当天发表远程讲话，着重强调本次为期三天的外长会议的两个焦点，即成员国须对中国大陆采取一致态度，以及对台湾的担忧。

他表明，“台湾海峡发生的任何事情，对我们来说都意义重大”，同时指出要与中国接触，并保持沟通畅通。

博雷利他博雷利形容中国为“合作伙伴、竞争对手和系统性竞争对手（systemic rival）”，而欧洲在这三者之间的倾向，取决于北京的行为，包括在台湾问题上的表现。

另据一位不愿具名的美国官员透露，本次外长会议料将就G7国家如何继续对中国采取“协调一致的做法”展开讨论；G7最近的声明包括呼吁与北京进行坦诚和建设性的接触，同时承认“所有G7成员各自都与世界第二大经济体（中国）有着深厚的经济关系”。

美国官员：台湾将成外长会讨论的主题

这名美国官员还说，台湾也将成为这次外长会讨论的主题，但该官员拒绝就任何具体的新措辞发表评论。

法国总统马克龙日前的访华行程，反映出欧洲和美国在中国问题上的潜在分歧。

刚刚访华的德国外长贝尔伯克试图强调G7成员国之间的团结，并在动身赴日前发布声明说：“身为民主国家，当身边伙伴和朋友对我们抱有信心时，我们就能在与专制势力的系统性竞争中取得胜利。我们必须避免我们的团结被他人误解为分裂，或被划开新的裂痕。“

外长会议也将讨论俄乌战争相关课题

此外，预计本次外长会议也将讨论俄乌战争相关课题。

英国外交部在一份声明中说，G7各国部长将讨论如何最具战略性地利用国际支持，来帮助乌克兰军队继续在战场上取得进展，并“确保持久和平”。

对今年G7会议东道国日本来说，俄乌战争则使其愈发担忧中国大陆军事干预台湾的可能性。

有日本学者指出，在G7这一安全平台中，日本可指出乌克兰战争并非唯一的安全问题，将中国列入议程也很重要，对美国来说也很重要。