共和党提名竞争升温 亲德桑蒂斯团体登广告攻击特朗普

一个支持美国佛罗里达州州长德桑蒂斯竞选2024年总统选举的筹款团体，推出了第一个攻击前总统特朗普的广告，还击特朗普对德桑蒂斯的尖锐批评，质疑他对共和党同僚的忠诚度。

德桑蒂斯至今未宣布将投入竞选，而特朗普是德桑蒂斯在共和党内的主要对手。

综合彭博社和路透社报道，支持德桑蒂斯的超级政治行动委员会（Super PAC）“永不退缩”（Never Back Down），星期天（4月16日）在网上和福克斯星期天新闻刊登了一个题为《与民主党人战斗，不与共和党人内斗》的广告，指斥特朗普是支持没收私人枪械的“抢夺枪支者”（gun grabber）。

2019年美国发生一连串大规模枪击事件后，特朗普发表支持法庭下令收缴有威胁人士枪械的“红旗法”的讲话，“永不退缩”指特朗普当时“像胆小鬼一样逃跑”。

这是德桑蒂斯的支持者首次攻击特朗普，显示这两个竞争对手的敌对关系升温。

广告首先提及特朗普在纽约的官司。

“唐纳德·特朗普遭到纽约民主党检察官的对付。可为什么他却花费数百万美元来攻击佛州的共和党州长？”

广告问道：“特朗普应该攻击的是民主党人，不是散播关于德桑蒂斯州长的谎言。唐纳德·特朗普到底是怎么回事？”

特朗普已在去年11月宣布竞选2024年共和党内总统候选人提名。民意调查显示，在已宣布竞选和潜在竞选的共和党人中，特朗普处于领先位置。

预计将参加竞选的德桑蒂斯在民调中排名第二。