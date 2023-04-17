布林肯：苏丹应立即停火并恢复谈判

美国国务卿布林肯星期一（4月17日）说，美国和盟友都对非洲国家苏丹的冲突感到“极度担忧”。他说，苏丹冲突方应该立即停止战斗，并恢复谈判。

路透社报道，布林肯当天在东京出席七国集团（G7）会议时说，正在苏丹发生的战斗和暴力“威胁平民、威胁苏丹，甚至可能威胁整个区域”。

他说：“我们的强烈共识是，必须采取措施保护平民、非战斗人员和来自第三国家的人。”

布林肯说：“我们所有的合作伙伴也强烈认为，需要立即停火并恢复谈判，以协助苏丹走上全面过渡到文职政府的道路。”

英国也敦促冲突方“立即停止暴力行为”。

另据法新社报道，医生工会星期一清晨说，苏丹正规军和准军事部队之间的激战造成的死亡人数，已上升至至少97人，另外还有数十人受伤。

医生工会在一份声明中说，自上星期六发生政变以来，平民死亡人数已增至97人，这还不包括所有的伤亡人员，许多伤者因移动困难，而无法到医院求助。

4月15日，苏丹准军事组织快速支援部队（Rapid Support Forces）宣布，他们已占领总统府、军方领导人布尔汉将军的住所、首都喀土穆的国际机场、北部的麦洛维军事基地，以及西部埃尔奥贝德的机场。美国和阿拉伯联合酋长国都呼吁各方停火。

苏丹军方和快速支援部队多日来关系紧张，后者是由前民兵领袖达加洛将军领导的一个强大准军事团体，据知人数多达10万人。双方互指对方先动手，快速支援部队说，军队包围了它的一个基地，并用重武器开火；军方则说，快速支援部队在好几个地方袭击政府军。