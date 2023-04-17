韩毒饮料案涉电诈毒品双团伙 窝点在中国

韩国警方星期一（4月17日）公布的首尔江南补习街“毒品饮料”案中期调查结果，称这起案件是在中国设有根据地的电信诈骗贩毒双料团伙，于半年前开始策划的组织犯罪活动。

韩联社报道，这是韩国首现电信诈骗与毒品犯罪结合的双料案件。首尔警察厅毒品犯罪侦查队长安东铉星期一在记者会上说，25岁的韩国籍李某去年10月在中国开始策划，并指挥作案。经调查，李某去年为充当电信诈骗团伙的中间人，在告知亲友后于10月17日前往中国。

李某唆使初中同学吉某（被捕）将毒品勾兑成饮料，并让39岁的金某用中继器，将中国打来的电话伪装成归属地为韩国的转接号码。吉某供认，在牛奶中掺入冰毒后，将牛奶通过高速客运大巴和快速送货服务寄到首尔市。中国籍的39岁朴某也是受李某指示，将灌装“毒品饮料”的空瓶、包装箱、宣传品寄到韩国。

金某供述，他每伪装一个电话号码，收取1万韩元（约10.15新元）的酬劳。金某管理的电话号码超过100个。在街头分发“毒品饮料”的20多岁金某，此前协助电诈犯罪团伙取款。

韩国警方认定，操作整个犯罪案件和电诈组织的窝点及头目在中国，并圈定李某等作案地的呼叫中心以及封闭式宿舍等场地进行摸排，同时向国际刑警申请对李某和朴某发出红色通缉令。

警方认为，这个团伙的动机不是贩毒牟利，而是电诈增收。伪装电话归属地的金某，和向吉某提供毒品的朴某已被移交检方。