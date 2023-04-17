华尔街投资者：高中应届生应选择从事科技业

美国华尔街投资者建议，高中应届毕业生最好选择从事科技行业，而不是金融业；今年幼稚园毕业的孩子，则应选择医疗保健行业。

彭博社MLIV Pulse对678名受访者进行的最新调查显示，尽管科技大企如脸书母公司Meta、电子商务巨头亚马逊（Amazon）和谷歌母公司Alphabet近期都在裁员，但在数字平台和人工智能愈发重要的社会里，青少年须对技术知识有一定的了解，因此从事科技业将是最明智的选择。

调查显示，在556名专业投资者中，约52%认为高中生应该从事科技业；而在122名散户投资者中，有48%投了科技业一票。

人力资源公司Challenger, Gray & Christmas Inc高级副总裁安德鲁说，在过去的二三十年里，最高薪酬的工作显然是在金融业，如今科技业已迎头赶上。“即使在人工智能兴起的情况下，预计科技业和金融业在未来20或30年中，将是最赚钱的行业之一。”

安德鲁补充说，科技改变了华尔街的内部运作方式。他指出：“有很多人拥有聪明的金融头脑，但如果不依靠认真的程序员来实际执行，他们就无法实施交易策略，因为在某些方面已经超越了人类。”

不过，对于今年将从幼儿园毕业的孩子，投资者则有不同的建议。近四成受访者认为，这些孩子最好从事医疗保健方面的工作。

因为在人工智能高速发展的未来，与医疗领域相关的工作往往涉及更多人与人之间的互动，而多数人认为，人工智能不太可能完全取代这一需求。