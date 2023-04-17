安华：西华古玛接受调查期间不必休假

马来西亚首相安华说，被指涉及外劳招聘弊案的人力资源部长西华古玛目前只是接受调查，而不是被控，因此他暂时不会要求西华古玛休假。

马国反贪会上周四（4月13日）逮捕西华古玛的特别事务官，调查涉案金额约9700万令吉（约2931万新元）的外劳招聘弊案。反贪会隔天再逮捕西华古玛的机要秘书，接着又逮捕另一名特别事务官。人力部已将这三人革职。西华古玛星期天（16日）上午则前往布城的反贪会总部协助调查。

安华星期一（17日）在国家语文出版局活动后的记者会上说：“我们必须搞清楚，调查和提控是两回事。人力部长目前只是接受调查而非被反贪会提控。因此他暂时不必‘放假’。……目前此案仍处于调查阶段，还没进入提控程序，我们不该妄下定论。”

西华古玛也是希盟成员党民主行动党副秘书长。民行党秘书长陆兆福星期一在交通部的记者会回应此事时，也主张西华古玛不必休假静待调查。陆兆福指出，安华也并未下令西华古玛在调查结束前必须休假。

马来文报章《阳光日报》星期一引述消息指出，反贪会星期天除了传召西华古玛协助调查，也派人搜索西华古玛的住宅与办公室。不过，西华古玛星期一出席人力部活动后遭媒体追问时，否认反贪会曾这么做。

媒体询问西华古玛，反贪会星期天是否曾搜索他的住所和办公室，西华古玛只简单回答：“没有。没有。没有。”至于反贪会接下来是否还将传召他，他也只说：“没有。”

他谈到星期天前往反贪会协助调查时说：“我不是被捕。我只是前往（反贪会）录口供。我已表明将配合（调查）。”