周一美市盘前小幅走高 重点谈花旗集团业绩

星期一（4月17日）重点：



美国华尔街股市主要股指期货星期一（4月17日）几乎持平。投资者都在等待更多公司发布季度财报，以便从中衡量企业健康状况，以及美国经济是否会陷入衰退。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起5.00点或0.12％，报4142.60点；纳斯达克100指数期货也微起10.60点或0.08％，报13090.10点；道琼斯指数期货起27.50点，报33914.00点。

虽然数家大型美国银行季度业绩报喜，但因为陆续发布的经济数据喜忧参半，让投资者无法看出美联储是否将再次加息，抑制了上星期投资者的热情，导致美国股市上星期五（14日）收低。

标准与普尔500指数上星期五微跌8.58点，闭市报4137.64点。重量级的道琼斯指数则跌143.22点，闭市报33886.47点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.23％或29.87点，以13079.52点收市。

美国股市隔夜（16日）的交易继续淡静，交易所的总成交量是99亿8000万股，比过去20天的113亿1000万股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：



在药剂公司默克（Merck）同意以每股200美元收购临床阶段的生物技术公司Prometheus Biosciences之后，Prometheus Biosciences的股价星期一盘前猛飙超过70％，截稿时报194美元。这项交易预计会在今年第三季度完成。默克股价退低0.56美元，截稿时报114.75美元。

另外，默克和药剂公司莫德纳（Moderna）联合开发的一种帮助黑色素瘤患者预防复发的癌症疫苗，显示出令人鼓舞的医疗成绩。莫德纳股价星期一盘前上升5.40美元，截稿时报162.50美元。

Spirit AeroSystems供应给飞机制造商波音公司（Boeing）的零件质量出问题，导致波音停止交付部分737 MAX。Spirit AeroSystems的股价在上星期五猛泻20.73％之后，在星期一盘前继续走低，截稿时报28.13美元，退低0.09美元。

星期一下文我们来看看花旗集团（Citigroup Inc）最新季度业绩。星期一晚上盘前，该股起0.16美元，截稿时报49.72美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、美国银行（Bank of America）、Alphabet Inc、超微（Advanced Micro Devices）和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

花旗集团旗下银行在今年3月的最后三个星期里，看到了约300亿美元的存款流入。（路透社）

花旗集团（Citigroup Inc）（纽约证券交易所代码：C）

继摩根大通上星期交出了创纪录的第一季度成绩单后，花旗集团上星期五（14日）在股市开盘前，也公布了出色的第一季营业额和净利，带动集团股价当天上升了将近5％。虽然业绩强劲，花旗集团的高管对美国经济前景仍表示谨慎。

根据花旗集团截至今年3月底的最新季度业绩，集团取得214亿5000万美元营业额，比Refinitiv收集到的分析师平均预测，即199亿9000万美元高。集团的净利也从去年同期的43亿美元，增加到46亿美元。花旗集团季度每股盈利是2.19美元。

这次季度业绩表现突出，主要是因为较高的利率带动了个人银行业务的营业额同比增长18％。固定收益市场的营业额则取得同比增长4％。

花旗集团首席执行官弗雷泽（Jane Fraser）说：“我们处在一个极有利的地位，让我们可以应付出现的任何情况。在考虑到当今全球的高度不确定性，这一点对我们的业务来说尤为重要。我们认为最近发生的事件（硅谷银行和标志银行危机等）将抑制通货膨胀，也让信贷收缩。现在美国更有可能在今年较迟时候陷入轻微衰退。”

弗雷泽也说，花旗集团甚至发现本季度消费者支出，已经开始出现“显着疲软”了。

集团业绩也显示，今年3月底的整体存款环比下降3％至1亿3300万美元。但是首席财务官梅森（Mark Mason）说，集团旗下银行在今年3月的最后三个星期里，确实看到了约300亿美元的存款流入。在硅谷银行和标志银行倒闭后，许多分析师就已预计美国较大的银行将出现存款流入的现象。

尽管第一季业绩表现强劲，花旗集团仍保持它之前对全年业绩的预测。首席财务官梅森就以经济和利率前景不明确为理由，解释没有上调全年业绩预测。

另外，花旗集团正逐步退出全球零售银行业务。在这个季度，集团就完成把越南零售银行业务和消费信用卡业务出售给我国的大华银行，同时也完成把印度消费者业务出售给Axis Bank Limited的交易事项。这项交易预料将释放14亿美元的监管资本（Regulatory Capital ）回流到花旗集团。

在Tipranks的八名分析师中，有三名给予该股“买进”评级，五名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是55.63美元。