丢失40余件珠宝 黎巴嫩珠宝商起诉罗斯玛

黎巴嫩一珠宝批发商因丢失43件珠宝起诉马来西亚前首相纳吉夫人罗斯玛，要求她支付1457万美元（约1940万新元）。

综合马来西亚《星报》和亚洲新闻网络报道，总部设在黎巴嫩首都贝鲁特的全球皇家贸易公司（Global Royalty）于3月29日，通过律师事务所向高等法院提起诉讼，指控罗斯玛违反五年前寄给签订的43件珠宝合同。

Global Royalty在索赔声明称，71岁的罗斯玛在宣誓书和辩护词中撒谎，称该公司代理人寄给她的44件珠宝，包括钻石项链、耳环、戒指、手镯和头饰，已被马来西亚当局扣押。

Global Royalty说，在44件珠宝中，马国警方只扣押了一个钻石翡翠手镯，罗斯玛至今未将其余43件珠宝归还。

律师声明说：“被告（罗斯玛）没有将剩余的43件珠宝返还给原告，并且有疏忽，这些珠宝的金额为1457万美元，于2018年2月10日寄给了被告。”

Global Royalty补充说，根据罗斯玛在2018年5月22日签署的承诺书，她承认这些珠宝就在她手中，但被马国政府没收了。

Global Royalty正在寻求一项强制性命令，要求罗斯玛自判决日起的14天内，将这些珠宝完好无损地归还给公司，否则被告就须向公司支付相应的赔偿金、利息等。

2018年，马国警方援引《2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》（AMLATF）指控罗斯玛犯有17项洗钱和逃税罪。