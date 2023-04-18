美检察官提控44人 包括40名中国警察跨国镇压异议人士

美国纽约东区联邦检察官办公室星期一（4月17日）在布鲁克林的联邦法庭公布两项刑事诉状，指控44人犯有与参与中华人民共和国国家警察、也就是公安部跨国镇压的各项罪行，其中40人是公安部警察，两人是网信办官员，另有两人在纽约被捕。

美国之音报道，美国司法部说，这44人据称针对美国境内居民进行了“跨国镇压”行为，这些美国居民有中国政府所反对的言行，比如呼吁在中国实行民主。

司法部说，在这两起密谋中，被告设立和使用虚假的社交媒体账号，以骚扰和恐吓居住在海外的中国异议人士，并压制这些异议人士在一家美国电信公司平台上的言论自由。司法部没有说明是哪家公司，只称之为“公司-1”。据之前的报道，涉事公司为经营视频会议的公司Zoom。

司法部说，这些人据信居住在中国或亚洲其他地方，目前仍然在逃。

另据路透社报道，一名61岁和一名59岁的男子星期一在曼哈顿唐人街落网。两人被指在不通知美国当局的情况下，密谋充当中国政府代理人和妨碍司法公正，在布鲁克林联邦法院提堂后获准保释。

负责国家安全事务的司法部助理部长奥尔森（Matthew G. Olsen）在司法部声明中说：“这些案例显示中国政府如何不遗余力地对行使基本自由、公开批评中国压迫的美国居民进行噤声和骚扰，包括使用一家总部在美国的科技公司。这些行为违反了我们的法律，并且是对我们的民主价值观和基本人权的侵犯。”

根据美国联邦检察官对白云鹏（音译）等人提起的诉状包括两项罪名，一项是串谋传送跨州威胁，另一项是串谋从事跨州骚扰。

这些警察据称与隶属公安部的北京公安局共事，被分配到一支称为“912专项行动工作组”的精英单位，把目标对准世界各地的华裔异议人士，包括居住在美国的人。

纽约东区联邦检察官皮斯（Breon Peace）说，按照诉状的指称，中国政府不是把国家警察和912专项行动工作组用作维护法律和公共安全的工具，而是当网络水军，攻击在美国境内行使言论自由而且观点与中国不符的人士。他说：“我赞赏调查团队全面揭露了一个由国家指导的针对美国居民的邪恶犯罪阴谋。”

调查还发现，公安部官员给工作组成员下达任务，要求他们基于某些主题而撰写文章或制作视频，针对目标包括海外华裔异议人士或美国政府的政策。

诉状指称，被告还试图招募美国居民散播中国政府的宣传和叙事，从而让这些人在不知情的情况下充当中国政府的代理人。诉状说，在数次情况下，被告使用网上人物角色联系被评估为同情或支持中国政府叙事的个人，请这些人士散播该工作组的内容。

星期一的刑事诉状是对之前诉状的修正。去年12月，联邦检察官对一家美国远程通信公司的驻中国高管金新江（音译，又名朱利安·金，Julien Jin）提出刑事指控。司法部说，他涉嫌参与阻断在这家美国公司视频会议平台上举行的一系列纪念六四视频会议，犯有串谋跨州骚扰罪和非法串谋转让身份识别方式罪。

司法部当时也没有披露这家公司的名称。但是去年6月，在美国居住的一些1989年六四事件参与者和人权活动人士说，他们通过Zoom举办六四31周年纪念活动时出现中断，或是主办方账户在活动后遭到关闭。

修正后的诉状显示，金直接与来自公安部和网信办的被告共事，并接受他们的指令，破坏在“公司-1”平台上的会议，而且自从2018年以来，同案被告还把目标对准居住在美国的异议人士在该公司平台上发表的言论。

联邦调查局华盛顿驻地办公室主任特工桑德伯格（David Sundberg）说：“在美国，言论自由是我们民主的基石，联调局将坚持不懈地捍卫每个人自由发言而无惧中共报复的权利。这些复杂的调查暴露了全公安部范围利用美国通信平台和虚假社交媒体账户审查政治与宗教言论来压制个人的企图。”

联调局设立了一个网站，在美国境内受外国政府跟踪、恐吓或攻击的受害者可以举报。