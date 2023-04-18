开斋节将至 安华宣布多项优待措施

开斋节即将来临，马来西亚首相安华宣布增加一天公共假期、全国大道免收过路费四天，以及减免交通罚单数额等多项优待措施，让民众欢庆佳节。

安华星期二（4月18日）在记者会宣布，政府同意今年开斋节增加一天公共假期，方便民众规划假期行程。

他说，如果今年的开斋节首日落在本星期五（21日），政府将根据《1951年假期法令》把下星期一（24日）列为额外公定假日。如果开斋节首日落在本星期六（22日），政府将宣布本星期五为额外公定假日。

掌玺大臣将在星期四（20日）观月后宣布哪天是开斋节首日。换言之，开斋节假期是从本星期五到下星期一，总共四天。



安华也宣布，全国33条收费高速公路从星期三（4月19日）至星期五（4月21日），以及下星期一（4月24日），总共四天，将免收所有车辆的过路费。“这能减少人们的返乡费用，也方便他们规划回程。”

他说，为确保公路使用者行程顺畅，警方4月18和19日将在可能发生拥堵的路段展开“顺畅行动”，确保各收费站出入口交通顺畅。警方也将在4月20日开始展开为期七天的“安全行动20”，取缔违规车辆。

安华也说，警方将为2022年及之前的所有交通罚单提供折扣。凡在4月21日至5月21日之间缴付这些罚单，每张罚单无论原本罚款数额，都只需缴付50令吉（约15新元）。他强调，警方今年发出的传单，不能享有这项优惠。