澳洲：来自马国港口的海洛英源自金三角

澳大利亚政府说，上个月在澳洲布里斯班查获来自马国巴生港的336公斤海洛英是源自金三角地区，而非在马国生产。警方也发现，犯罪团伙只是利用马国作为这批海洛因运往澳洲的中转站。

据“每日新闻”报道，澳洲边境执法局发言人星期二（4月18日）指出，当局相信毒贩将毒品运往澳洲或其他国家之前，会以马国作为中转站，这是因为马国在地理环境上靠近金三角。金三角地区位于泰国、老挝和缅甸三国交界处，是海洛英等各类毒品的主要来源。

发言人说：“众所周知，马国并非生产海洛英和毒品的国家。但就地理环境而言，马国靠近东南亚金三角地区，因此毒贩往往将马国作为运毒中转站，从马国将毒品转运到其他国家。”

澳洲警方4月10日宣布，当局3月13日从一个巴生港运往布里斯班的货柜中，起获960块重达336公斤的海洛英，并逮捕了一名55岁的澳洲公民。这批海洛英市值约2亿6880万澳元（约2亿3852万新元）。

马来西亚首相安华4月14日透露，初步调查显示，相关走私活动已经进行12次至16次。他也下令马国警方接下来一两周必须展开紧急调查。

马国关税局副总监沙查里莫哈末星期天（4月16日）告诉媒体，此案的完整调查报告将在两周后出炉。他说，此案还在调查中，因此他无法透露任何详情。