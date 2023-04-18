周二美市盘前走高 重点谈元宇宙股Roblox遭人弃后谁来取

星期二（4月18日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（4月18日）走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升17.10点或0.41％，报4168.40点；纳斯达克100指数期货也升高73.10点或0.56％，报13160.80点；道琼斯指数期货则起133.00点，报34120.20点。

在金融股和工业股的推动下，美国股市主要股指隔夜（星期一）小幅上涨。投资者希望本星期发布的企业业绩和各个美国联邦储备局官员的评论，能够让人们更了解美联储今后的利率路径。

本星期美国数家主要银行将发布业绩，除了摩根士丹利（Morgan Stanley）外，还包括今晚发布的高盛集团（Goldman Sachs）和美国银行（Bank of America Corp）。

美联储成员鲍曼（Michelle W. Bowman）、沃勒（Christopher J. Waller）和库克（Lisa Cook）会在先后在本星期三、星期五和星期六公开发表谈话。美联储也会在星期四发表褐皮书（Beige Book）。

标准与普尔500指数隔夜上升13.68点，闭市报4151.32点。重量级的道琼斯指数则起100.71点，闭市报33987.18点。以科技股为主的纳斯达克100指数也微升0.06％或8.20点，以13087.71点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是100亿股，比过去20天的108亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

强生公司（Johnson & Johnson）将在开盘前公布季度业绩。强生这次可能会发布有关即将从消费者健康部门拆分出来的Kenvue的最新情况，以及滑石粉诉讼案的更多详情。该股在盘前小幅上涨，截稿时报169.19美元，起3.52美元。

市场有报道称韩国三星集团（Samsung）正在考虑改用微软旗下的Bing取代谷歌，作为它们出产的各项电子设备的默认搜索引擎，导致谷歌母公司Alphabet Inc股价隔夜下跌2.8％。今晚盘前该股回稳，起0.55美元，截稿时报106.97美元。

星期二下文我们来看看元宇宙股Roblox隔夜遭人弃后谁来取。今晚盘前该股起0.44美元，截稿时报40.65美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、美国银行、Alphabet Inc、英伟达（Nvidia）和Plug Power Inc。截稿时，这五只活跃股的股价起多跌少。

Roblox今年3月份的每日活跃用户同比增长26％至6620万户。（路透社）

Roblox Corporation（纽约证券交易所代码：RBLX）

线上游戏平台Roblox今年3月份的营业额受外汇波动拖累，游戏预订业务也受波及而只取得2％增长，导致这只股在隔夜下跌超过12％。

但是在该股下挫之际，美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）却在同一天通过旗下的方舟投资基金，进场吸购总数达48万4000股的Roblox股票。根据隔夜的收盘价计算，这项交易价值估计超过1948万美元。

Roblox股价下跌，主要是因为市场对它的每日活跃用户的平均预订额（ABPDAU）感到有点失望。根据Roblox最新的宣布，它3月份的ABPDAU估计是介于3亿7300万美元至3亿8500万美元之间，同比下降1％至2％。如果是以固定汇率计算的话，ABPDAU的波动幅度则是在负1％和正3％的范围内。但是单单看每日活跃用户（DAU）的话，它则同比增长26％至6620万户。

另外，Roblox高管也估计，公司今年3月份的营业额预计在2亿1200万美元至2亿2300万美元之间，同比增长15％至21％，而预订额则预计在2亿4700万美元至2亿5500万美元之间，同比增长23％至27％。Roblox用户3月份在该平台花的时间总共是48亿小时，同比增长26％。

Roblox高管说： “虽然我们认为这些月份指标能为投资者提供业务季节性的信息，但是为了让整个业务报告的步伐能够与我们的长远策略和业务价值观保持一致，我们已决定停止提供月度指标。”

尽管公司股价在隔夜遭受重创，但自年初以来，这只元宇宙股已经上涨超过44％。Roblox预料会在今年5月公布它的第一季业绩报告。

在Tipranks的17名分析师中，有九名给予该股“买进”的评级，五名给予“持守”评级，三名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是44.93美元。以隔夜的40.21美元闭市价计算，这些分析师认为这只股平均还会有11.74％的向上潜能。