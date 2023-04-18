联合国：塔利班统治下逾3000万人陷入贫困

联合国说，自塔利班2021年掌权以来，阿富汗的贫困人口持续飙涨，至今已有逾3000万人生活在贫困之中。

法新社报道，联合国开发计划署（UNDP）星期二（4月18日）发布报告称，预计阿富汗有3400万人生活在贫困线之下，较2020年发布的报告增加了1500万人。

由于多数国家拒绝与塔利班政权打交道，导致阿富汗损失大量来自外国的援助津贴，进一步推升贫困人口。

阿富汗没有当代的人口普查数据，但联合国预计该国约有4000万人口，其中有85%处于贫困。

报告指出：“一些人被迫出售房屋、土地或创造收入的资产……一些人则将家人‘商品化’，把儿童变成劳工，把年轻女生变成新娘。”

此外，塔利班对阿富汗妇女施加的一系列限制，也导致外来金援减少。2022年12月，塔利班政府下令禁止妇女工作，导致部分非政府组织受到冲击。本月，这项禁令扩大到为联合国工作的阿富汗女性雇员，而雇员减少导致该组织减少工作量，并影响筹集援助金等工作。

联合国称，他们正面临是否应继续援助阿富汗的抉择中，指塔利班实施的限制措施“可能会从源头上关闭援助的水龙头”，因为捐赠者对无法实施的项目保持谨慎态度。

截至目前，联合国在为阿富汗人筹集46亿美元的呼吁中，只筹集到5%募款。

UNDP驻阿富汗驻地代表达达里（Abdallah Al Dardari）说：“若外国援助减少，阿富汗可能会从悬崖边跌入深渊。”