朝鲜领导人金正恩指示如期发射军事侦察卫星

韩联社引述朝中社星期三（4月19日）报道，朝鲜领导人金正恩前一天对国家宇宙开发局进行现场指导，并指示如期发射已制作完成的“军事侦察卫星1号”。

据预测，朝鲜最快可能在本月内发射上述侦察卫星。其间不乏有多方对朝鲜卫星研发水平提出质疑，不过有消息称朝方近期与俄罗斯进行国防合作，卫星技术水平或许出乎各方的意料。

报道称，金正恩在现场指导中要求，组建非常设性的卫星发射筹备委员会，以如期发射已制作完成的军事侦察卫星1号。与此同时，朝鲜正抓紧推进项目的准备工作，争取接连发射并部署多颗侦察卫星，以便增强侦察和情报收集能力。

去年12月，朝鲜声称在位于平安北道东仓里的西海卫星发射场进行了研制侦察卫星最后阶段的重要试验，并将在今年4月底之前结束发射军事侦察卫星1号所需的准备工作。金正恩的上述发言意味着这一卫星已按照朝方预定的时间表研制完成，因此朝方最快可能在本月内发射卫星。

金正恩主张朝方发射侦察卫星是面对韩美军事行动出于正当防卫采取的举措。他说，从近期半岛安全形势和管控潜在威胁的角度看，拥有军事侦察卫星是在加强武力建设方面绝不可放弃、不可错过、不可替代的优先任务，属于行使国家主权和正当防卫权。

金正恩提及韩美加强延伸威慑合作、发展同盟关系等情况指出，朝方增强军事威慑能力无可厚非。他还要求有关部门紧跟多种卫星研发加快进行的步伐，全面推进标准化、可靠的运载火箭生产，并建立好多个卫星发射场。