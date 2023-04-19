美国：正与国际伙伴合作打击中国影响力

美国称，正在与国际伙伴合作，以打击中国的影响力。

路透社报道，白宫新闻秘书让-皮埃尔星期二（4月18日）在例行新闻发布会上说：“我们不会容忍中华人民共和国政府或任何外国政府骚扰或威胁美国人。“

美国联邦调查局（FBI）星期一（17日）逮捕了纽约两名华裔居民，指他们在曼哈顿唐人街运作一个中国“秘密警察站”，协助中国政府追踪和骚扰在美国的中国异议分子。被捕的两名男子为61岁的卢建旺（译音）和59岁的陈金平（译音），都是美国公民。他们面对的指控包括在未通知美国当局的情况下，密谋充当中国政府代理人和妨碍司法公正。两人星期一在布鲁克林联邦法院出庭面控后获准保释。

中国外交部对警察站的存在提出异议，但承认在美国和其他国家设立由志愿者管理的站点，以协助海外中国公民完成更新驾驶执照等事宜。

美国和西方当局警告说，中国政府正施加越来越多压力，以压制海外批评者，并经常通过秘密行动针对华裔人士，试图扼杀言论或胁迫他们返回中国，让他们面临可能的惩罚。人权团体也抱怨学术自由受到威胁，国际大学校园里的中国学生受到监视。

美国国务院“中国事务协调办公室”负责人华自强（Rick Waters）在美国众议院的一次听证会上称，美国知道中国在 “数十个国家“的边界内进行跨国执法。他说，美国正在通过公共外交和“私人外交渠道“与在他们国家发现同样问题的伙伴进行合作。

西班牙人权组织保护卫士（Safeguard Defenders）去年发布的调查报告说，中国在全球53个国家设立了至少102个“海外警务服务站”。这些服务站点非法与中国警方合作，胁迫逃犯返回中国。